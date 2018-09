Dal Tuscania alla Spezia, Antonio Bruno è il nuovo comandante provinciale alla Salvo D'Acquisto

Oggi la presentazione alla caserma Salvo D'Acquisto.

La Spezia - Trent'anni di carriera e 229 lanci con il paracadute. Questi sono solo alcuni numeri legati al tenente colonnello Antonio Bruno nuovo comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia. Quarantasette anni, è nato a Tivoli è sposato e ha una figlia, ha cominciato alla scuola allievi Nunziatella nel 1987. Il suo primo incarico è stato a Gorizia al XIII Battaglione mobile con mansioni di ordine pubblico e supporto all'Arma territoriale. Ha partecipato a numerose missioni all'estero: Albania, Kosovo, Iraq, Afghanistan.

Con il grado di Capitano è stato destinato alla Compagnia di Carrara lavorando così in parte con il territorio spezzino. Per cinque anni è rimasto nella provincia di Massa Carrara per poi entrare nel reggimento “Tuscania” come Capitano anziano. Per otto anni ha ricoperto quasi tutti i ruoli e nel 2013 ha preso servizio in Calabria nel Gruppo operativo per due anni. Al termine dell'esperienza calabrese è tornato al “Tuscania”.

“Il mio ultimo giorno a Livorno è stato domenica - ha raccontato oggi pomeriggio alla stampa - e da lunedì comincio questa nuova avventura alla Spezia. Mi ritengo privilegiato di comandare questo Comando provinciale importante in quanto si tratta della seconda città della regione. Nei prossimi anni avrò modo di capire e di potermi integrare con il territorio e i cittadini della Spezia. Mi ricordavo moto diversa questa città. E' molto bella, pulita e non mi dispiacciono il Porto Mirabello e Piazza Verdi”.

Importante la sua esperienza nelle missioni all'estero a Nassiriya anche Enzo Fregosi, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri caduto nell'attentato del 12 novembre 2003, al quale è stata dedicata anche la piazza omonima a pochi passi dal Comando provinciale spezzino.

“Non ho subito l'attentato di Nassirya per una decina di giorni - ha raccontato - sono stato uno dei primi ad arrivare e ad andare via. All'epoca il protocollo era molto rigido, sono stato fortunato. Conoscevo molto bene Enzo Fregosi lavorammo insieme in Italia e a Nassiriya”.