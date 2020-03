Da mercoledì attivi tre ambulatori Covid a Luni, Spezia e Ceparana

La Spezia - Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale della Spezia, dal 1 aprile saranno attivi tre ambulatori dedicati al trattamento coronavirus con Medici di Medicina Generale ad ulteriore supporto e che già operano con i Gruppi Strutturati Assistenza Territoriale per le attività di cura e di monitoraggio dei pazienti con sospetto o conferma al virus al domicilio a Cerapana, La Spezia e Luni.

Un risultato raggiunto a seguito della sottoscrizione dell’accordo aziendale con i Sindacati dei Medici di Medicina Generale per la presa in carico di pazienti con sospetto COVID-19.



I tre ambulatori Covid19 MMG nascono dall’impegno di 25 Medici di Medicina Generale di voler assistere i pazienti dei colleghi di medicina generale che non devono, su indicazione regionale, andare al domicilio dell’assistito per le visite di pazienti con sospetto Covid e neppure accedere agli ambulatori negli studi dei medici di medicina generale.



Alla Spezia, 12 Medici di Medicina Generale hanno dato la disponibilità di uno o due turni settimanali per visitare i pazienti con sospetto COVID-19 negli ambulatori ASL5 situati all’interno dell’ospedale Militare Falcomatà dalle ore 14 alle ore 18 lunedì-venerdì e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.



Il primo Gruppo Strutturato di Assistenza Territoriale è operativo dal 12 marzo con sede al Distretto 18 in stretta collaborazione con il 118 di Asl5. Svolge attività 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20 presso il domicilio, su richiesta di Malattie Infettive, Servizio Prevenzione e Medici Medicina Generale – come da deliberazione A.Li.Sa n. 110/2020 del 25 marzo 2020.



Inoltre, dalla prossima settimana, sarà attivato il Camper ambulatoriale circolante Gruppo Strutturato di Assistenza Territoriale frutto dell’accordo tra ASL5 e il Presidente del Tavolo Sociale della Povertà e il dott. Tani.