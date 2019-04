Dà in escandescenza, fermato solo con lo spray al peperoncino

Si è scagliato contro i carabinieri, giunti in forze sul posto, con una violenza tale da causare ad uno di essi la lussazione della spalla.

La Spezia - E' stato necessario lo spray al peperoncino per fermare l'ira di un giovanissimo cittadino di origine romena e residente in un palazzo di Viale Italia. Era in evidentissimo stato di ebbrezza, probabilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, quando stanotte i carabinieri spezzini sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. Era agitato, sulle scale dell'edificio e non sembrava fosse in grado di rispondere adeguatamente di sè. Tanto che neanche l’intervento di più pattuglie è riuscito a ricondurlo alla ragione: si è anzi scagliato contro i militari con una violenza tale da causare ad uno di essi la lussazione della spalla. Solo l’utilizzo di più spruzzate dello spray al peperoncino in dotazione è stato in grado di renderlo inoffensivo. Il giovane, che sarà comunque denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato alla fine sedato e ricoverato in ospedale con un tso.