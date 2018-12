Da domani occhi al cielo, neve promessa sopra i 1000 metri

La Spezia - Ultimo giorno di sole poi non lo vedremo più per un po'. Le previsioni confermano le tendenze già marcate ad inizio settimana e domani dovrebbe essere la prima giornata di brutto di una mini-serie che porterà anche precipitazioni nevose nei prossimi giorni sugli Appennini. Oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, con temperatura massima registrata di 13°C, e minima di 5°C: più però ci si allontana dal mare e più le minime scendono, anche di diversi gradi sotto lo zero, durante la notte. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domani e nei giorni seguenti come detto precipitazioni e temperature gelide: in Val di Vara e Lunigiana ci si prepara alla neve, mentre per quanto riguarda la costa il giorno più freddo dovrebbe essere quello di sabato con minime vicine allo 0 in presenza di sole, dopo giorni di cieli grigi.