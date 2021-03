Da Spezia a Sarzana weekend di intensi controlli per le forze dell’ordine

La Spezia - Hanno avuto buon esito i servizi straordinari di controllo del territorio svolti nell’ultimo fine settimana in zona arancione, a La Spezia e a Sarzana. Nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 febbraio infatti gli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali delle due città, con l’ausilio nel capoluogo di personale della C.R.I. per l’attività di sensibilizzazione e informazione di competenza, hanno presidiato il territorio, verificando il rispetto della normativa anticontagio, nelle zone a maggior rischio assembramento.



Alla Spezia il servizio si è svolto nelle vie del centro storico, ma anche, presso i giardini pubblici e lungo la passeggiata Morin, Molo Italia e Porto Mirabello più frequentati viste le belle giornate di sole, mentre a Sarzana gli agenti hanno effettuato controlli nel centro storico, presso la stazione ferroviaria, presso il quartiere Crociata, Falcinello e a Marinella.



Il personale impegnato nelle pattuglie appiedate e automontate ha constatato una presenza importante ma ordinata di persone senza l’insorgere di particolari criticità, appurando il sostanziale rispetto delle prescrizioni sanitarie da parte sia dei cittadini a passeggio che degli esercizi pubblici che hanno rispettato l’orario di chiusura previsto e della grande distribuzione.

Alle 19.00 e alle 19.30 di sabato, le Volanti della Questura sono intervenute per segnalate liti, rispettivamente in strada in piazza Chiodo tra ragazzi alcuni dei quali avevano trascorso il pomeriggio insieme e nei pressi di piazza Europa per una lite a bordo di autobus tra due ragazzini. Sono in corso gli approfondimenti a cura dell’UPG che ha sentito i testimoni. Nella decorsa serata, a partire dalle 20.00, assicurato anche con più pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri il presidio dell’Umbertino, dove si erano aggregati alcuni gruppi di stranieri in strada.

In tutto sono state controllate, alla Spezia, un centinaio di persone, 5 veicoli e 20 esercizi pubblici, mentre a Sarzana sono state oggetto di controllo 123 persone e 28 veicoli ed è stata elevata una contravvenzione ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 ad una giovane in quanto fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.

Al fine di elevare la qualità della vigilanza da remoto della città, la Questura ha inoltre implementato, in questi giorni, le strumentazioni tecnologiche a disposizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarzana.