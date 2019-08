Cumuli di rifiuti troppo grandi, sanzione alla Specchia Services

30 giorni di tempo per mettersi in regola

La Spezia - Le tensioni emerse da parte dei residenti nei confronti dell'impianto di trattamento dei rifiuti della ditta Specchia Services in località Groppolo di Arcola hanno spinto gli uomini dei Carabinieri Forestali spezzini ad effettuare alcuni controlli all'interno dello stabilimento che accoglie una parte dei rifiuti raccolti in città.

Una volta giunti sul posto i militari hanno accertato che l'impianto stava operando senza osservare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

In particolare è finita nel mirino la gestione dei rifiuti stoccati nel sito con particolare attenzione per i volumi e le altezze dei cumuli e la separazione in base ai codici Cer.



I Forestali hanno inoltrato comunicazione all'autorità giudiziaria e hanno poi proceduto ai sensi dell’art. 318-bis del Testo unico ambientale, intimando all’azienda la riorganizzazione dei cicli di lavorazione nel rispetto delle prescrizioni autorizzative. Nel caso di esatto adempimento entro 30 giorni, l’azione penale si estinguerà con l'archiviazione e l’azienda dovrà comunque pagare una sanzione di 3.250 euro.

Se entro il suddetto termine l’azienda non adempie, l’autorità giudiziaria potrà proseguire l’azione penale già attivata.