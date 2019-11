Crolla un pino sul Centro Allende, Piaggi: "Basta con le polemiche"

La Spezia - La notte scorsa un pino, senza presentare alcun segno premonitore, si è schiantato sul Centro Allende, fortunatamente senza ferire nessuno. La struttura comunale ha subito qualche danno, ancora da quantificare, ma le conseguenze del crollo potevano essere certamente peggiori.



"Quel pino era stato valutato insieme alle altre alberature della città - spiega a CDS l'assessore alla Manutenzione, Luca Piaggi -. Ultimamente abbiamo tagliato alcune piante, anche storiche come due tigli, proprio sulla base di queste verifiche. Ma i pini anche se non presentano segni di cedimento possono schiantare al suolo. La pianta in questione era sana, è il terreno che ha ceduto. Fortunatamente senza fare danni a persone, e causando qualche problema sulla struttura: niente di tragico, da valutare. Bisogna fare una valutazione di questa essenza, soprattutto in abito urbano, per la sicurezza dei cittadini. E quando si stabilisce che devono essere tagliate, perché c'è rischio per le persone, non ci devono essere polemiche".



I pini urbani, ormai famosi dall'epoca di Piazza Verdi, sono stati protagonisti di due episodi nelle ultime ore. L'altro è accaduto a Porto Venere, ma era stato classificato tra quelli da abbattere dall'agronomo, mentre questo, all'Allende, non aveva segni particolari di cedimento. "Non era tra quelli da abbattere - ribadisce Piaggi - e questo ci porterà ad approfondire la situazione di tanti pini in città. Sperando non ci siano proteste nei confronti dell'amministrazione, che non è ambientalmente scorretta, ma preserva la sicurezza della popolazione. Se ci sono pericoli bisogna agire, non ci sono motivi per creare ritardi che possono rappresentare un maggiore rischio. E di certo se abbattiamo un pino non ne pianteremo un altro, sarebbe una aberrazione totale. Per troppi anni non si sono fatte verifiche sulle alberature, ora conosciamo la loro storia. Ma ci possono essere casi isolati, come il pino in questione, che possono essere un pericolo, tanto più in aree come la Pinetina, nei pressi di un parco giochi per bambini. Dobbiamo fare un controllo ancora più accurato. E ricordiamo di non sottovalutare le allerte meteo, anche in ambito urbano: l'evento dell'altra notte lo conferma. Siamo stati fortunati, ma non può essere sempre così. E bisogna smetterla con le polemiche: prima di tutto la sicurezza, che non è derogabile, né per questioni ambientali né economiche".