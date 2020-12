Crolla un enorme pino sull'Aurelia, tragedia sfiorata a Melara

La Spezia - Traffico in caos su una delle direttrici più importanti tra la Spezia e la Val di Magra. Ma è quasi un sollievo, perché ciò che è accaduto questa mattina nel quartiere di Melara è un mezzo miracolo. Un grande pino, altro diversi metri, si è abbattuto sulla Via Aurelia in piena mattinata, con la strada percorsa in quelle ore da decine di autovetture ed in corrispondenza di un attraversamento pedonale non lontano da una fermata di autobus. Per un caso fortuito non passava nessuno nell'istante in cui tonnellate di legna e foglie sono piombate dall'alto occupando in pratica una corsia e mezza. Il punto preciso è all'incrocio con Via dei Pini appunto, che porta verso l'area verde del quartiere operaio. Già avvertiti i Vigili del Fuoco.