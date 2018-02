Croce Rossa, la carica dei cinquecento volontari

Più di 14mila interventi svolti nel 2017 per il comitato spezzino guidato dal presidente De Angelis. Il 16 marzo via al prossimo corso di accesso

La Spezia - Anche nel corso del 2017 l’impegno del Comitato di Croce Rossa della Spezia nei trasporti ordinari e di

emergenza si è dimostrato un presidio fondamentale per il territorio, con più di 14mila singole attività svolte nel

complesso da gennaio a dicembre dell’anno scorso. Più nel dettaglio, nell’arco del 2017 i servizi di emergenza in ambulanza effettuati dai volontari di Croce Rossa, appositamente formati, sono stati complessivamente 6.128 (per un totale di quasi 93mila chilometri percorsi), in aumento di più del 7 per cento rispetto a quelli svolti nel 2016. I servizi di trasporto ordinario eseguiti nel corso del 2017 – per dimissioni da strutture sanitarie, visite, consulenze, terapie di dialisi o trasporti verso privati – ammontano invece a 7.900 (per un totale di 193.800 chilometri percorsi), e comprendono trasporti svolti non solo all’interno del territorio nazionale, ma anche all’estero.



Il Comitato di Croce Rossa della Spezia, infatti, è dotato di una centrale operativa dedicata allo smistamento delle richieste di servizi di trasporto ordinario, contattabile per qualsiasi informazione al numero 0187 702121. Sia i servizi di emergenza che di trasporto ordinario sono stati garantiti attraverso l’impiego di 25 mezzi tra ambulanze e altre vetture, come pulmini per il trasporto di persone con disabilità, e grazie a un personale di dieci dipendenti impiegati in questi settori. Ad oggi, inoltre, il Comitato di Croce Rossa della Spezia conta globalmente 501 volontari, di cui 357 abilitati ai servizi ordinari e di emergenza. «Dal rapporto del 2017 si nota un incremento dei trasporti rispetto al 2016, soprattutto dei servizi in emergenza – commenta il presidente del Comitato Luigi De Angelis –. Questo è stato possibile con un impegno che mettiamo in campo 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Soprattutto grazie alla dedizione dei nostri volontari, che hanno garantito circa il 70 per cento di questi servizi. Visto il progressivo aumento delle attività è necessaria una presenza sempre maggiore di volontari sul territorio: chiunque avesse voglia di unirsi a noi può

partecipare al prossimo corso di accesso, che inizierà il 16 marzo". Per iscriversi al corso e diventare volontario è sufficiente lasciare i propri contatti alla sede di Croce Rossa più vicina, anche telefonando (alla sede di Via Santa Caterina 29, alla Chiappa, allo 0187 702121) oppure registrandosi al sito www.gaia.cri.it.