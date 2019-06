Croce Rossa in lutto per la scomparsa del medico Diego Tomba

La Spezia - Un grave lutto ha colpito il Comitato della Croce Rossa Italiana della Spezia con la perdita del Maggiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dott. Diego Tomba. Lo ricorda il Presidente del Comitato della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis: come un eccellente e stimato psichiatra e psicoterapeuta, ha costituito sempre un importante punto di riferimento per molte persone a cui ha offerto aiuto e supporto in momenti di fragilità, agendo con grande umanità e in modo del tutto disinteressato.



Persona di grande intelligenza e cultura, ha raggiunto importanti traguardi non solo nella vita professionale, ma anche in Croce Rossa, ricoprendo per un lungo periodo l’incarico di Responsabile del Nucleo Arruolamento e Attività Promozionali del Comitato della Spezia per il Corpo Militare. A livello nazionale, il dott. Tomba era stato nominato Responsabile del Servizio di Supporto Psicologico in emergenza, incarico svolto in modo brillante ed efficace per un lungo periodo.



“La stima e l’affetto per il dott. Tomba sono e saranno sempre profondi. Condivido insieme al Consiglio Direttivo e a tutti gli operatori della Croce Rossa della Spezia il dolore della sua famiglia”, conclude il Presidente De Angelis.