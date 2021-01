Crescono i ricoveri e gli anziani positivi che non ce l'hanno fatta

La Spezia - Restano sotto quota mille e anzi si riducono leggermente i casi di Covid-19 attivi sul territorio provinciale. Dopo l'importante incremento comunicato ieri dalle autorità sanitarie regionali, le persone attualmente positive nello Spezzino scendono da 998 a 992. Una contrazione di 6 unità dovuta evidentemente a un buon numero di guarigioni (55), visto che nelle ultime 24 ore sono emersi 49 nuovi positivi in Asl 5.

Sale, invece, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi. Il bollettino odierno, infatti, ne riporta ben 5 avvenuti al San Bartolomeo di Sarzana, portando il totale dall'inizio dell'emergenza a 296. A spirare sono stati: un uomo di 79 anni lo scorso 5 gennaio, una donna di 72 anni, un uomo di 72 e uno di 73 nel corso della giornata del 6 gennaio e, infine, una donna di 85 anni nella giornata di ieri.

A dimostrazione della delicatezza del momento dell'epidemia che stiamo attraversando, crescono anche i numeri relativi alle ospedalizzazioni: gli spezzini positivi al Covid ricoverati negli ospedali della Asl 5 sono 142 (3 più di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 10 (1 più di ieri).



A livello regionale il numero dei casi di Covid-19 attualmente attivi sale a 6.284 (72 più di ieri) anche a causa di un totale di 400 nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 4.563 tamponi. Oltre ai 49 nuovi contagi registrati nella Asl 5 ce ne sono stati 41 in Asl 1, 131 in Asl 2, 140 in Asl 3 e 35 in Asl 4 (oltre a 4 ulteriori positivi non riconducibili alla residenza in Liguria).

Aumentano anche gli ospedalizzati (784, 11 più di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva (67, 5 più di ieri), così come il totale delle schede di decesso di pazienti Covid-19 postivi: con le 17 di ieri il totale va a 2.980, ormai a un passo dalle tremila.