Crescono i ricoverati ma c'è qualche positivo in meno

La Spezia - Il bollettino odierno diffuso dalla Regione Liguria dice 204 nuovi positivi su 2.007 tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore; di questi nuovi positivi, 15 risiedono nello Spezzino e oltre la metà a Genova e provincia. I morti in Liguria con positività al coronavirus diventano 2.917 (+5, tutti registrati al San Martino di Genova), di cui 287 spentesi da marzo ad oggi nelle strutture ospedaliere spezzine. Aumentano i ricoverati Covid-19 positivi sul territorio regionale: attualmente sono 791 (+24), di cui 75 in terapia intensiva. In Asl5 son 129 (+3), di cui 8 (-1) in Ti, 'risultante' dei 123 (+6) del San Bartolomeo (di cui 7 in Ti) e dei 6 (-3) del Sant'Andrea (con una Ti). Sono poi 250 i guariti in Liguria nelle ultime 24 ore (oltre 52.500 da inizio pandemia). Questi gli attuali positivi provincia per provincia.



Attualmente positivi per residenza = 6.114

Imperia = 505 (-3)

Savona = 1.159 (+19)

Genova = 3.167 (-50)

La Spezia = 942 (-8)

Fuori regione = 130 (+5)

Altro o in fase di verifica = 164 (+4)

Totale: 6.063 (-51)



Chiudono il quadro i 4.957 (-63) liguri in isolamento domiciliare e i 4.795 (+69) in sorveglianza attiva, di cui 763 (+77) in Asl5.