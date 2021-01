Crescono i positivi nello Spezzino e la Liguria conta altre diciotto vittime

La Spezia - Tornano a salire i positivi attivi alla Spezia e provincia: ora sono 1.058, 44 in più rispetto a ieri. Sale altresì il totale regionale, che passa da 6.473 a 6.563 (+90) attuali positivi in Liguria. I nuovi contagi registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono 395, su 4.442 tamponi. Di questi nuovi positivi, 98 sono residenti nello Spezzino. Il bollettino odierno aggiunge poi 18 decessi di pazienti Covid-19 positivi, portando a 3.064 il totale regionale da inizio pandemia; i deceduti in questione sono mancati tra il 4 e il 12 gennaio, il più giovane una donna di 65 anni e il più anziano una signor di 104. Nel novero anche due pazienti deceduti con positività al coronavirus al San Bartolomeo: si tratta di un 88enne e di un 90enne venuti a mancare rispettivamente il 4 e l'8 gennaio; i deceduti con positività al virus negli ospedali spezzini diventano quindi, da inizio pandemia, 308. Qualche nota di diverso segno: ci sono i 287 guariti di giornata (oltre 55mila da inizio pandemia) e calano i ricoveri di pazienti Covid positivi: ora sono 751 (-45), di cui 62 in terapia intensiva. Anche lo Spezzino è parte di questo decremento: a Sarzana i ricoverati sono 140 (-3) di cui 8 in Ti, al Sant'Andrea sono 6(-1) di cui 1 in Ti.

Sono infine 4.073 i liguri in sorveglianza attiva, di cui 599 in Asl5, e 4.251 (+19) quelli in isolamento domiciliare.