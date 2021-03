Crescono i positivi nello Spezzino, che torna sopra quota 800

La Spezia - Sono 368 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.711 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.725 tamponi antigenici rapidi. Di questi 368 nuovi positivi, 94 sono residenti nello Spezzino. Attualmente, recita il bollettino regionale, la nostra provincia conta 813 positivi, 54 in più rispetto a ieri. A livello regionale gli attuali positivi sono 6.090 (+75). Crescono di 9 unità gli ospedalizzati Covid positivi in Liguria: oggi sono 579, di cui 53 in terapia intensiva. Non partecipa all'incremento generale la Asl5, che scende da 73 a 68 ricoverati (4 in terapia intensiva), dato riferito al solo San Bartolomeo, visto che il Sant'Andrea, 'pulito' da lunedì, ad oggi è rimasto tale.



Il bollettino riporta poi 15 nuove schede di pazienti deceduti con positività al Covid-19. Si tratta di persone decedute tra il 27 febbraio e il 2 marzo, di età compresa tra i 61 e i 91 anni, negli ospedali San Martino e Villa Scassi. Sono 3.659 i decessi di ricoverati Covid-19 positivi in Liguria da inizio pandemia; 393 quelli che si sono spenti negli ospedali spezzini. Infine, sono 278 i guariti di giornata (oltre 69mila da inizio pandemia), 4.919 (+62) i liguri in isolamento domiciliare, 7.050 quelli in sorveglianza attiva (di cui 1.277 in Asl5).



Vaccini



Quasi 203mila i vaccini ad oggi consegnati alla Liguria dalla struttura nazionale, oltre 127mila, circa il 63 per cento, quelli somministrati. Poco sopra quota 16.500 i vaccini effettuati fin qui in Asl5, di cui 524 nelle ultime 24 ore; di queste dosi, 4.291 sono richiami.

A partire dal 02/03/2021 i dati delle vaccinazioni covid sono estratti direttamente dall’ Anagrafe Vaccinazione Covid-19 (AVC) nazionale.

Sino a ieri, infatti, il dato riferito era trasmesso giornalmente entro le ore 13 ad ALISA dalle singole Aziende attraverso una piattaforma dedicata. A partire da oggi, invece, il flusso corrisponde ai dati AVC. Pertanto si riscontra una differenza numerica rispetto a ieri, dovuta ai tempi tecnici necessari per il recepimento dei dati trasmessi dalle singole Aziende Sanitarie al flusso regionale e successivamente inviato al nazionale AVC. I dati AVC disponibili sono aggiornati alle ore 16 odierne.