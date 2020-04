Crescono ancora le persone in sorveglianza attiva, ma calano i casi

La Spezia - Salgono ancora, dopo il balzo di ieri, le persone in sorveglianza attiva nel territorio della provincia spezzina. Dalle 311 di ieri, infatti, si passa a 377, 66 in più nel giro di 24 ore, che diventano 156 nell'arco di due giorni. Un dato, quello dei cittadini in sorveglianza, che ci ha abituati a oscillazioni anche molto accentuate e che, anche nella fase calante dell'epidemia, si conferma in sella a un'altalena.

Scendono, invece, seppur di poco i casi di Covid-19 attivi sul territorio, passando da 356 a 353 (3 in meno di ieri).

Spostando lo sguardo verso gli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo il numero degli ospedalizzati cala da 67 a 60 (7 meno di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva restano 8. Non si registrano nelle ultime 24 ore decessi di pazienti Covid-19 negli ospedali della Asl 5, con il totale che rimane fermo a 124 dall'inizio dell'emergenza, ma dalla Asl 4 è giunta oggi la comunicazione della dipartita di una donna di 80 anni residente a Levanto.



A livello regionale si assiste anche oggi a una crescita dei casi attivi, pari a 5.166 (47 più di ieri). Il totale dei test effettuati è salito a 47.220 (1.501 più di ieri), mentre gli ospedalizzati sono scesi a 767 (32 meno di ieri) e sono 70 i ricoverati in Terapia intensiva, ben 11 meno di ieri.

I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.590 (42 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi 1.571 (59 più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 2.809 persone (37 più di ieri), mentre i decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono a 1.150 (11 più di ieri).





Casi attivi per provincia

IMPERIA - 924

SAVONA - 838

GENOVA - 3.046

LA SPEZIA - 353

Altro/in fase di verifica - 5

TOTALE - 5.166



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 137 (9)

ASL 2 - 116 (9)

Ospedale Policlinico San Martino - 156 (21)

Ospedale Evangelico - 28 (2)

Ospedale Galliera - 100 (2)

Ospedale Gaslini - 5 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 109 (15)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 56 (4)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 60 (8)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 143

ASL 2 - 593

ASL 3 - 476

ASL 4 - 357

ASL 5 - 377

Liguria - 1.946



