Crea scompiglio ad Avenza con un motorino rubato a Spezia

La Spezia - Viaggiava a bordo di uno scooter rubato a Spezia il 34enne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, che ieri mattina ha creato scompiglio davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo ad Avenza. Appena terminata la messa delle 11 un carabiniere dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massa che aveva partecipato alla funzione, ha sentito il rumore di una sirena precipitandosi in strada. L'uomo ha fatto in tempo ad assistere a un incidente tra un ciclomotore, inseguito da una pattuglia della polizia municipale di Carrara, e un’autovettura che percorreva la strada in senso contrario.



Il carabiniere si è così lanciato alla fuga del tunisino che era alla guida del ciclomotore e che si stava allontanando a piedi. Il fuggitivo ha però colpito il militare con un calcio alla caviglia senza impedirgli però atterrarlo e bloccarlo.

Oltre alle pattuglie della polizia locale, sono arrivate sul posto anche due autoradio delle compagnie Carabinieri di Carrara e Massa. L'uomo, che a seguito del violento impatto con l’altra autovettura ha riportato delle lievi lesioni, viene trasportato al pronto soccorso. La sua fuga era iniziata dopo che non si era fermato all'alt intimatogli dagli agenti durante un posto di controllo effettuato pochi metri prima della piazza in cui è avvenuto l’incidente.



Dimesso dall’ospedale, il 34enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della caserma Plava, in attesa della convalida avvenuta oggi presso il Tribunale di Massa; il Giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia presso la locale casa circondariale. E' stato infine deferito in stato di libertà dalla Polizia Locale per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, essendo risultato positivo alla cocaina, e per ricettazione per aver rubato il motorino.