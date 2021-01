Covid, superata nuovamente la soglia dei mille casi attivi

La Spezia - Ritornano a salire e superano la soglia del migliaio i casi di Covid-19 attualmente attivi in provincia. Lo si apprendere dal bollettino quotidiano che Alisa e la Regione comunicano agli organi di informazione e al ministero della Salute.

Nel corso delle ultime 24 ore sono emersi 75 nuovi positivi che, sottratte le guarigioni o le negativizzazioni, porta il totale dei casi spezzini attivi a 1.021 (29 più di ieri).

Calano, invece, gli ospedalizzati, passati da 142 a 138, con 133 persone al San Bartolomeo e 5 al Sant'Andrea. Restano invariati, infine, sia il dato relativo ai pazienti ricoverati in Terapia intensiva (10, di cui 9 a Sarzana e 1 alla Spezia), sia quello dei decessi di pazienti Covid-19 positivi.



A livello regionale sono 526 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.519 tamponi molecolari effettuati. Oltre ai 75 casi emersi nello Spezzino, sono saltati fuori 66 casi in Asl 1, 172 casi in Asl 2, 181 casi in Asl 3 e 31 casi in Asl 4. Un positivo, infine, non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Il totale dei casi attualmente attivi sul territorio ligure sale a 6.458 (174 più di ieri), mentre calano gli ospedalizzati (sono 767, 17 meno di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva (sono 65, 2 meno di ieri).

Sono 19, infine, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi comunicate nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria che arriva a 2.999.