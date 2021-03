Covid, numeri congelati. Ma nel Ponente crescono

La Spezia - Restano pressoché invariati i numeri relativi al coronavirus nella provincia spezzina. Rispetto a ieri si aggiorna il novero dei pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini dall'inizio della pandemia: con la registrazione di una donna di 69 anni deceduta al San Bartolomeo di Sarzana lo scorso 3 marzo il totale sale a 397.

Cala, sempre all'interno dell'ospedale sarzanese, il numero dei ricoverati, passati da 70 a 68, mentre i pazienti in Terapia intensiva restano 5.

L'epidemia colpisce ancora con forza anche all'esterno dei reparti, con il contagio che continua a propagarsi. Nelle ultime 24 ore sono emersi 42 nuovi casi e il totale di casi attualmente positivi sul territorio di competenza della Asl 5 è di 825 (1 più di ieri). Le guarigioni hanno quasi compensato nuovi tamponi positivi.



A livello regionale sono 384 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.460 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.623 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 42 emersi in Asl 5, i nuovi casi sono stati 67 in Asl 1, in Asl 2 111, in Asl 3 142 e in Asl 4 19. Tre casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

A causa dei numeri importanti del Ponente aumentano di 99 unità rispetto a ieri gli attualmente positivi, saliti a 6.278.

Cresce, seppure di poco, anche il numero delle persone positive al Covid-19 ricoverate nelle strutture sanitarie liguri: oggi sono 568 (3 più di ieri) e 61 di queste si trovano in Terapia intensiva.

Con le 6 aggiunte nelle ultime 24 ore sono 3.687, infine, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi in Liguria dall'inizio della pandemia.