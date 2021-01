Covid: nello Spezzino programmate 300 vaccinazioni

La Spezia - Proseguono le somministrazioni di vaccino anti Covid in Liguria. Nel territorio provinciale della Spezia, a partire dal 27 dicembre sono state somministrate 3.485 dosi. Per la giornata di oggi ne erano state programmate 300. Nel resto della Liguria dalla fine di dicembre sono state vaccinate 32.635 persone. Le vaccinazioni programmate per oggi erano 811.

In Liguria sono stati consegnati 41.720 dosi e ne sono state somministrate 33.446 che corrisponde al 71 per cento di vaccini somministrati in base alle dotazioni fornite per questa fase della campagna.



Le vaccinazioni in tutta la Liguria: effettuate e programmate per oggi (*)



ASL 1 4.410 (*0)

ASL 2 5.853 (*186)

ASL 3 7.981 (*325)

ASL 4 4.128 (*0)

ASL 5 3.485 (*300)

Galliera 876 (*0)

Gaslini 1510 (*0)

HSM 3937 (*0)

O.E.I. 455 (*0)

Totale 32.635 (*811)