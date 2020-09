Covid, muore un uomo di 94 anni. Sono 33 i nuovi positivi in provincia

La Spezia - Un altro decesso legato al Covid-19 viene segnalato dalla Asl 5. Questa volta ad andarsene è un uomo di anni 94 residente alla Spezia, deceduto oggi mentre era ricoverato nel reparto di Medicina generale dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, la struttura designata al ricovero dei pazienti contagiati dal coronavirus.

Si allunga quindi a 151 il triste computo dei pazienti Covid-19 positivi deceduti nella provincia spezzina dall'inizio dell'epidemia.



Nel frattempo la Asl 5 si conferma quella maggiormente colpita dall'ondata di ritorno, con 33 dei 51 nuovi casi liguri registrati proprio nello Spezzino.

Nello specifico, nelle ultime 24 ore, sono emersi 17 contagi da contatto di caso confermato (1 dei quali emerso tramite la app Immuni), 1 caso in fase di accesso in ospedale e 15 durante l'attività di screening.

Ammonta così a 484 il numeri di casi attualmente attivi nel territorio della Asl 5, 32 in più rispetto ai 452 di ieri. Aumentano anche le persone ricoverate in ospedale, salite da 64 a 65, mentre rimane inalterato il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, pari a 6.

Leggera crescita anche per il dato relativo agli individui in sorveglianza attiva: ieri erano 594, oggi sono 607 (13 in più).



A livello regionale, dicevamo, sono 51 i nuovi positivi, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Oltre ai 33 spezzini si tratta di 3 casi emersi in Asl 1 (2 contatti di caso confermato, 1 attività screening), 5 casi in Asl 2 (3 contatti di caso confermato, 2 attività di screening) e 10 casi in Asl 3 (6 contatti di caso confermato, 1 accesso in ospedale e 3 attività di screening).

Sale così a 1.990 il totale dei casi attualmente attivi in Liguria (39 più di ieri, a fronte di 2.351 tamponi eseguiti), mentre glim ospedalizzati salgono dfa 96 a 98 e i ricoverati in Terapia intensiva rimangono 11.