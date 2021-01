Covid, in Liguria somministrato il 53 per cento dei vaccini consegnati

La Spezia - Prosegue la campagna vaccinale anticovid in Liguria e in provincia della Spezia. Nella giornata di oggi sullo Spezzino erano programmate 300, a fronte delle 348 di ieri, per un totale di 1.975 dosi fornite a partire dal 27 dicembre, data di inizio della campagna.

Sul territorio regionale ne sono state distribuite in totale 13.295 e per oggi ne sono state programmate 2.954. Dal 27 dicembre ad oggi sale a 30.545 il numero dei vaccini consegnati e ne sono stati somministrati 16.249. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati corrisponde al 53 per cento, rispetto al 46,6 per cento di ieri.