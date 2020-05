Covid-19, scendono tutti i numeri di riferimento

La Spezia - Ancora numeri in calo per l'emergenza Covid-19 nella provincia spezzina. Scendono a 314 (3 meno di ieri) i casi attivi in provincia, mentre gli ospedalizzati calano a 53 (3 meno di ieri) con una conferma del numero dei pazienti in Terapia intensiva, pari a 7. Sembrano lontanissimi i giorni in cui si arrivava a contarne il triplo, all'incirca 30 giorni fa.

Scende anche il numero delle sorveglianze attive, passate da 389 a 369 (20 meno di ieri), mentre oggi si è aggiornato il dato relativo ai decessi dei pazienti Covid-19 positivi negli ospedali spezzini, salito a 129.



A livello regionale, finalmente, continua la discesa dei casi positivi in Liguria: oggi sono 5.175 (43 meno di ieri). Le persone ricoverate sono 651 (27 meno di ieri) e di queste 68

sono in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati è salito a 57.622 (1.530 più di ieri): i guariti con due test consecutivi negativi sono 2.068 (95 più di ieri), mentre i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.748 (38 più di ieri). Al domicilio (isolamento domiciliare) ci sono 2.776 liguri (54 meno di ieri).

I decessi di pazienti Covid-19 positivi sono saliti a 1.230 (11 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 855

SAVONA - 846

GENOVA - 3153

LA SPEZIA - 314

Altro/in fase di verifica - 7

TOTALE - 5.175



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL1 - 114 (7)

ASL2 - 95 (9)

Ospedale Policlinico San Martino - 122 (24)

Ospedale Evangelico - 23 (0)

Ospedale Galliera - 105 (3)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 87 (12)

ASL 3 Gallino - 2 (0)

ASL3 Micone - 0 (0)

ASL3 Colletta - 0 (0)

ASL4 Sestri Levante - 47 (6)

ASL4 Lavagna - 0 (0)

ASL5 - 53 (7)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 141

ASL 2 - 541

ASL 3 - 398

ASL 4 - 306

ASL 5 - 369

Liguria - 1.755