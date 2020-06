Covid-19: salgono le sorveglianze attive, calano i positivi e i ricoveri

La Spezia - Nessun decesso in provincia della Spezia per il coronavirus e il numero dei casi attivi in provincia è sceso da 70 a 68, mentre il numero dei ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo è sceso a 8, uno in meno rispetto alla giornata di ieri e nessuno di loro si trova in Terapia intensiva. Sale invece il dato delle persone in sorveglianza attiva, che oggi risultano essere 70.



In tutta la regione restano in isolamento domiciliare 111 persone, 6 in più rispetto a ieri e i

Clinicamente guariti (asintomatici positivi a domicilio) sono 2165 una differenza di 84 persone rispetto a ieri. Il totale delle persone guarite i due test consecutivi negativi sono

5905, 92 più di ieri. Le schede decessi registrate per coronavirus sono 1497, sette in più rispetto a ieri.



Il punto



Dati odierni 07 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 116.247 (+1.360)

Positivi in Liguria 2.408(-86)



I casi totali



SAVONA 376

LA SPEZIA 68

IMPERIA 277

GENOVA 1685

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2408



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)



ASL1 23 (2)

ASL2 33 (1)

Ospedale Policlinico San Martino 18 (2)

Ospedale Evangelico 0 (0)

Ospedale Galliera 16 (0)

Ospedale Gaslini 0(0)

ASL 3 Villa Scassi 26(0)

ASL 3 Gallino 0(0)

ASL3 Micone 0(0)

ASL3 Colletta 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 7(0)

ASL4 Lavagna 1(0)

ASL5 8 (0)



Persone in sorveglianza attiva



ASL 1 108

ASL 2 155

ASL 3 252

ASL 4 62

ASL 5 70

Liguria 647