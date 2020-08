Covid-19, salgono a 106 i casi in provincia: 15 più di ieri

La Spezia - Improvvisa accelerata all'aumento dei contagi nel territorio provinciale. Sono infatti 18 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati da Asl 5, numero che porta il totale dei casi attualmente attivi sul territorio a 106, con un aumento netto di 15 unità rispetto a ieri. A crescere è anche il numero dei ricoverati in ospedale, passato dai 6 di 24 ore fa agli 8 di oggi. Resta vuoto, almeno per quel che riguarda i contagiati dal coronavirus, il reparto di Terapia intensiva.

Nel dettaglio, i 18 nuovi casi registrati in provincia sono 10 contatti di caso, 2 rientri da altre regioni e 6 frutto di attività di screening.



Lievita, quindi, il numero dei contagi, anche se molti sono gli asintomatici e le condizioni di chi manifesta febbre o altri segnali della malattia sono certamente meno gravi di quanto non fosse accaduto nei mesi scorsi.

Senza allarmismi, ma con una buona dose di realismo, bisogna però constatare che molti comportamenti dell'estate italiana hanno evidentemente portato a sottovalutare la possibilità di nuovi contagi, aumentando così i rischi per i mesi a venire.



In Liguria sono 41 i nuovi positivi, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

In Asl 1 si tratta di 1 caso da attività di screening, in Asl 2 di 1 rientro da viaggio all'estero e 3 casi legati a una Rsa e in Asl 3 di 3 rientri da viaggio all'estero, 4 contatti di caso, 2 rientri da altre regioni, 2 casi legati a Rsa e 7 casi da attività di screening.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria sale così a 1.411 (22 più di ieri), mentre scende a 23 (1 meno di ieri) il numero dei ricoverati, zero dei quali in Terapia intensiva.

Non si registrano decessi di pazienti Covid-19 positivi nelle ultime 24 ore e il totale resta fermo a 1.571.