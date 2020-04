Covid-19, quattro nuovi decessi tra Sant'Andrea e San Bartolomeo

Le vittime totali in Asl 5 salgono a 118.

La conta non si arresta

La Spezia - Quattro nuovi pazienti morti con positività al coronavirus. Ne danno notizia la Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero Asl 5. I decessi si sono verificati tutti stamani. A spegnersi sono stati un uomo di 84 anni, residente nell'Arcolano, che era ricoverato in Medicina al Sant'Andrea; una donna di 72 residente a Sarzana, deceduta nella Pneumo del San Bartolomeo; un uomo di 90 anni, anch'egli ricoverato in Pneuomologia a Sarzana, residente nel comune capoluogo; infine un uomo di 84 anni residente a Brugnato, deceduto nel reparto di Medicina del Sant'Andrea. Le vittime totali in Asl 5 salgono quindi a 118.