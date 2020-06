Covid-19, numeri in calo alla Spezia

La Spezia - Un caso positivo in meno in provincia della Spezia e nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore. Il totale delle persone positive al coronavirus oggi sono 61 a frointe dei 62 di ieri. Sono questi i numeri principali contenuti nel consueto bollettino, su dati ministeriali, della provincia della Spezia. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale alla Spezia il numero scende di una unità per un totale di 7 persone ricoverate e nessuna in progonosi riservata.

Le sorveglianze attive in provincia della Spezia sono 50 quattro in meno rispetto a ieri quando se ne sono registrate 54.

Scendono ancora i numeri alla Spezia. I casi positivi al virus a livello regionale sono 48 meno di ieri su un totale di 2.038. Gli asintomatici registrati in tutto il territorio liguire sono 1944, 36 in meno rispetto a ieri. Calano anche i sintomatici, 12 in meno di ieri, per un totale di 94. Le persone in isolamento domiciliare aumentano di 7 per un totale di 150. I guariti con due test consecutivi sono 6.139, 50 in più rispetto a ieri. Le schede decessi sono 1.516, due in più rispetto a ieri.



Tutti i dati



TOTALE test effettuati 125.871 (+1551)

Positivi in Liguria 2038(-48)



Casi totali



SAVONA 286

LA SPEZIA 61

IMPERIA 214

GENOVA 1475

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2038





Ospedalizzati e Terapia intensiva



Totale 94 (3)

ASL1 14 (1)

ASL2 22 (1)

Ospedale Policlinico San Martino 9 (1)

Ospedale Evangelico 0 (0)

Ospedale Galliera 9 (0)

Ospedale Gaslini 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi 27 (0)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL3 Micone 0 (0)

ASL3 Colletta 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 5 (0)

ASL4 Lavagna 1(0)

ASL5 7 (0)



Totale asintomatici, sintomatici e isolamenti domiciliari. La differenza dal giorno precedente



Asintomatici 1944 (-36)

Sintomatici 94 (-12)

Isolamento domiciliare 150 (7)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 6319 (50)



Sorveglianze attive



ASL 1 69

ASL 2 102

ASL 3 162

ASL 4 45

ASL 5 50

Liguria 428



Schede decessi 1516 (+2)