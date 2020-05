Covid-19, numeri in calo. Tranne quello dei ricoveri in provincia che risalgono a 32

La Spezia - Scendono a 149 i casi di Covid-19 attivi sul territorio della provincia spezzina, con un calo rispetto a ieri pari a 9 unità. Aumenta, invece, il numero degli ospedalizzati, passati da 31 a 32. Resta inalterato il dato dei pazienti in Terapia intensiva, che rimangono 3, così come quello dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermo a 136. Scende a 195, invece, il numero delle persone in sorveglianza.



In Liguria i casi positivi sono 4.188 (76 meno di ieri), gli ospedalizzati sono 305 e i ricoverati in Terapia intensiva sono 22.

Il totale dei test effettuati raggiunge quota 87.011 (1.871 più di ieri) e in isolamento domiciliare restano 1.770 persone.

I clinicamente guariti (asintomatici positivi e a domicilio) salgono a 2.113 (27 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 3.759 (120 più di ieri).

Aumenta ancora anche il numero delle schede di decessi di pazienti Covid-19 positivi: al termine della giornata sono salite a 1.395 (11 più di ieri).



I casi positivi per provincia

IMPERIA - 556

SAVONA - 687

GENOVA - 2.792

LA SPEZIA - 149

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4.188



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 50 (4)

ASL 2 - 57 (3)

Ospedale Policlinico San Martino - 51 (7)

Ospedale Evangelico - 4 (0)

Ospedale Galliera - 49 (0)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 34 (5)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 26 (0)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 32 (3)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 136

ASL 2 - 358

ASL 3 - 378

ASL 4 - 255

ASL 5 - 195

Liguria - 1.322