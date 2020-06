Covid-19, numeri ancora in calo in provincia e negli ospedali liguri

La Spezia - E' un'altra giornata positiva, quella di oggi, per quel che riguarda l'andamento del contagio da coronavirus nella provincia spezzina. Gli indicatori, dopo un paio di giorni in cui si era registrato un leggerissimo aumento dei casi, sono in discesa, mentre il numero dei decessi di pazienti positivi al Covid-19 è rimasto fermo a 140.

Il numero dei casi attivi in provincia è sceso da 72 a 70 nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo è fermo a 9 e nessuno di loro si trova in Terapia intensiva. Scende di un'unità, infine, il dato delle persone in sorveglianza attiva, che oggi sono 68.



Il totale degli attualmente positivi in Liguria è pari a 2.494 (66 meno di ieri) e sono 105 le persone in isolamento domiciliare (9 più di ieri).

I ricoverati sono 140 e di questi solamente 4 sono in Terapia intensiva.

I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.249 (67 meno di ieri), mentre il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è salito a 5.813 (73 più di ieri).

Il totale dei test effettuati sale a 114.887 (1.558 più di ieri).

Le schede di decessi di pazienti Covid-19 positivi sale a 1.490 dall'inizio dell'emergenza (6 più di ieri).



Casi per provincia



IMPERIA - 293

SAVONA - 377

GENOVA - 1.752

LA SPEZIA - 70

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 2.494



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)



ASL 1 - 21 (2)

ASL 2 - 39 (1)

Ospedale Policlinico San Martino - 17 (1)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 17 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 28 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 8 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 9 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva



ASL 1 - 116

ASL 2 - 158

ASL 3 - 256

ASL 4 - 66

ASL 5 - 68

Liguria - 664