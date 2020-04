Covid-19, non ce la fanno un'anziana spezzina e un 73enne di Sarzana

La Spezia - La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che tra le ore 14 del 13 aprile e le ore 14 di oggi, 14 aprile, si è registrato il decesso di un paziente positivo al Covid-19. Si tratta di: una donna di 81 anni, deceduta ieri, ricoverata in Medicina all'ospedale Sant’Andrea La Spezia e residente nel capoluogo. Inoltre, si segnala un decesso avvenuto lunedì mattina, 13 aprile, e non compreso nel report diffuso ieri dalle autorità sanitarie. Si tratta di un uomo di anni 73, ricoverato in Medicina al Sant’Andrea e residente a Sarzana. I deceduti positivi al Covid-19 in Asl 5 diventano quindi 99.