Covid-19, nello Spezzino i contagiati scendono sotto quota cinquanta

La Spezia - Prosegue il calo dei positivi al Covid-19 in Liguria, che rispetto a ieri sono 17 in meno, in tutto 1.577 di cui 1.515 asintomatici. In provincia della Spezia gli attuali contagiati sono 49, meno 2 rispetto a ieri. Il grosso dei positivi è a Genova e provincia (1.160, 2 in più). Invariati i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali spezzini: sono 5, nessuno dei quali in terapia intensiva. Gli ospedalizzati a livello regionale ammontano a 62, 3 in più rispetto a ieri in virtù di incrementi a Galliera (5) e Villa Scassi (2). Ammonta a 138.694 (più 1.115) il totale dei test effettuati nella nostra regione, e crescono di 20 unità i liguri guariti con doppio test negativo (6.809 in tutto). Da Sarzana a Ventimiglia sono 193 le persone in isolamento domiciliare, un paio in più rispetto a 24 ore fa. 473 (più 79) i liguri in sorveglianza attiva, 64 (più 5) dei quali nello Spezzino. Nessun decesso di pazienti Covid-19 positivi in Liguria nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Liguria i pazienti che se ne sono andati con la positività al virus sono 1.551.