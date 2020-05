Covid-19, muore un 90enne. Calo ricoverati, su i sorvegliati

La Spezia - Salgono purtroppo a 136 le vittime Covid-19 positive negli ospedali spezzini. A incrementare la triste conta è il decesso di un anziano di 90 anni, residente nel capoluogo, spentosi ieri nel reparto di Geriatria dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Cala di sette unità il numero dei positivi al coronavirus in provincia: sono 176, ieri erano 183. Trentacinque gli ospedalizzati (meno 3 rispetto a ieri), di cui tre in Terapia intensiva. Per quanto riguarda le sorveglianze attive alla Spezia sono 211, in crescita rispetto a ieri, quando se ne erano registrate 186. Sempre in base ai flussi ministeriali di concerto con Alisa, calano i casi positivi in tutta la regione, che riporta il seguente dato: 4321 (meno 42 rispetto a ieri). Su tutto il territorio regionale sono stati eseguiti 83593 test (+2108 rispetto a ieri). Sempre a livello regionale, le persone guarite con due test positivi negativi sono 3.560, in aumento di 99 unità. Infine i decessi, oggi arrivati a quota 1.374 (9 nuovi morti nelle ultime 24 ore).



Il riepilogo dei dati regionali

DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 83593 test (+2108 rispetto a ieri)



Positivi in Liguria 4321 (-42)



I casi provincia per provincia

SAVONA 728

LA SPEZIA 176

IMPERIA 562

GENOVA 2851

altro/in fase di verifica 4

TOTALE 4231



Ospedalizzazioni (di cui in Terapia intensiva)

Ospedalizzati totali 360 (22)

ASL1 59 (4)

ASL2 61 (4)

Ospedale Policlinico San Martino 58 (7)

Ospedale Evangelico 8 (0)

Ospedale Galliera 63 (0)

Ospedale Gaslini 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi 44 (4)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 30 (0)

ASL4 Lavagna 0 (0)

ASL5 35 (3)



Isolamenti domiciliari 1904 (-52)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2057 (+33)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3.560 (+ 99)



Sorveglianze attive

ASL 1 140 (+6)

ASL 2 408 (-24)

ASL 3 345 (+28)

ASL 4 264 (+11)

ASL 5 211 (+25)

Liguria 1368 (+46)



Schede decessi 1374 (+9)