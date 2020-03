Covid-19, la Liguria supera i 900 casi. Alla Spezia altri cinque

La Spezia - Un altro bollettino impietoso dalla Liguria che da due settimane vive nella morsa del coronavirus. Sono 963 le persone positive in Liguria, 154 più di ieri: un'escalation numericamente significativa, se è vero che il trend era già in forte ascesa negli ultimi difficilissimi giorni. Tra le persone positive sono comprese gli ospedalizzati, le persone al domicilio e i clinicamente guariti. Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri). Numeri in aumento, anche oggi, sul territorio spezzino: sono 88 i casi positivi alla Spezia in base ai dati della Protezione civile nazionale, un aumento di cinque casi rispetto alla giornata di ieri quando se ne contavano 83. Cinquantasei risultano ricoverati in ospedale di questi 14, due in più rispetto alla giornata di ieri, si trovano Terapia intensiva.



Questa la suddivisione per azienda:

Asl1 - 87 (11 terapia intensiva)

Asl2 - 87 (12 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 58 (10 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di sestri ponente - 1

Asl4 – 24 (9 terapia intensiva)

Asl5 - 56 (14 terapia intensiva)

San Martino – 121 (33 terapia intensiva)

Galliera – 117 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 50(8 terapia intensiva)



- Al Domicilio 278 (22 in meno di ieri)

- Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 82



GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3

Sorveglianze attive: totali 1921

Asl 1 – 327

Asl 2 – 275

Asl 3 – 405

Asl 4 – 485

Asl 5 - 429



Deceduti

91 – 18 più di ieri (più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere)