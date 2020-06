Covid-19 e turisti, per controllare il territorio anche l'elicottero

La Spezia - Tra venerdì e domenica scorsa, 125 militari delle varie articolazioni della compagnia carabinieri della spezia sono stati impegnati in città, sul litorale e nell’entroterra per garantire un fine settimana tranquillo, sia ai residenti sia ai turisti che iniziano a frequentare nuovamente il territorio dopo il lungo periodo di restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’articolato dispiegamento di uomini e mezzi è stato rivolto alla città capoluogo, a Porto Venere, al litorale delle Cinque terre che, a salire, conduce sino a Deiva Marina, e all’area del casello autostradale di Brugnato per la presenza del vicino outlet, mèta assidua di visitatori e turisti.



Predisposti numerosi posti di controllo sulle principali arterie di traffico che conducono alle predette località, potenziati sabato pomeriggio, con l’ausilio di un velivolo Aw-109n nexus del 15^ nec (nucleo elicotteri carabinieri) di Villanova di albenga (sv), al comando del ten. col. Stefano Saccocci che, dall’alto ed in costante collegamento con le pattuglie a terra, ha efficacemente coordinato i vari posti di controllo e le vigilanze, specie a Porto Venere e a Brugnato. I militari hanno controllato complessivamente 123 persone e 77 veicoli, hanno deferito a piede libero un pregiudicato 46enne maghrebino, poiché durante un controllo nel quartiere umbertino ha opposto resistenza ai militari, e sono intervenuti in zona Pieve dove domenica in tarda mattinata un pensionato 75enne, mentre stava rincasando, è stato avvicinato da una giovane donna, con tratti somatici dell’est che, dopo averlo distratto con un pretesto, è riusciva ad afferrargli un orologio in oro Rolex Dav Date di gran valore che l’anziano portava al polso, non senza prima averlo spintonato e fatto cadere a terra.



La giovane donna è riuscita a fuggire salendo a bordo di un’autovettura di colore scuro condotta da un complice mentre per la vittima un grande spavento e qualche contusione. Sull’episodio, non il primo negli ultimi giorni in zona, indaga la sezione operativa che sta raccogliendo ulteriori testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, recentemente visionabili direttamente presso la centrale operativa del comando di Via dalla Chiesa con collegamento concesso dal comune all’arma.