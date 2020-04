Covid-19 e controlli, "arruolate" le Guardie ecologiche volontarie

La Spezia - Quindici se non addirittura venti nuove figure sul territorio in centro città e nelle periferie per un controllo capillare all'interno del Comune della Spezia. Una stretta per limitare gli spostamenti ingiustificati. Questa la base del nuovo accordo firmato tra le Guardie ecologiche volontarie e Provincia della Spezia con la collaborazione con la Polizia locale e quindi anche con il Comune della Spezia.

Di fatto le Gev coinvolte avranno un doppio ruolo: informare la popolazione e verificare la veridicità degli spostamenti. Non avranno potere legale ma avranno un canale preferenziale con la Polizia locale che potranno avvertire nel momento in cui dovesse presentarne la necessità.

Le Gev quindi faranno un'azione preventiva e la città sarà "divisa" in due zone sulle quali agiranno a turno. Le aree interessate sono quelle a ridosso dei parchi e dei giardini, quindi, da Piazza Concordia fino a Via Veneto, zona ospedale, e tutta l'area da Piazza Brin, al Mercato di Piazza Cavour, fino al Molo Italia e Passeggiata Morin.

Un esempio di applicazione potrebbe essere questo: la classica passeggiata con il cane. Se le guardie volontarie incontrano persone che passeggiano viene chiesta la zona di residenza. Se la distanza dalla propria abitazione è eccessiva dapprima si invita il rientro e nel caso la situazione richiedesse un ulteriore intervento si attiva il contatto con la Polizia locale.

Uno strumento aggiuntivo dunque per rafforzare i controlli in città. Le Guardie ecologiche volontarie a partire da lunedì e fino alla fine dell'emergenza si muoveranno a piedi, indosseranno le loro divise e avranno a disposizione tutti i dispositivi di protezione, quindi, guanti e mascherine.