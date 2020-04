Covid-19, due uomini beccati a bivaccare a Fabiano. Un altro evade dai domiciliari

La Spezia - Quasi trenta verbali da 400 euro per la violazione delle norme anticovid in un paio di giorni. Lunedì ne sono stati fatti lunedì e ieri altri quattordici e oggi ne sono stati fatti almeno tre. Sono i numeri della Polizia locale della Spezia impegnata in prima linea a fronteggiare l'emergenza e a far rispettare le regole.

A dare conto di quanto avvenuto in questi giorni è la Polizia municipale della Spezia che questa mattina a Fabiano ha trovato due uomini al parchetto intenti a consumare alcolici e ne hanno sorpreso un altro in piena violazione non solo delle norme per il contenimento del Covid-19 ma anche degli arresti domiciliari. E anche per le scuse se ne sentono un po'di tutti i colori qualcuno infatti ha provato a usare come scusa anche il taglio dei capelli. Quindi non solo non poteva uscire di casa ma nemmeno andarsi a tagliarsi quella che ormai, per tutti, è diventata una chioma fluente.

In sintesi, gli agenti della Polizia municipale hanno fermato un marocchino trentaquattrenne domiciliato alla Spezia, che doveva scontare la propria pena ai domiciliare e che si è allontanato da casa senza motivo. A carico dello stesso quindi, oltre alla sanzione di 400 euro per non avere rispettato l'obbligo di restare presso la propria dimora, è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato di evasione. Sempre questa mattina, un'altra pattuglia del comando di Polizia locale, nell'ambito di servizio mirato al rispetto dell'ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini, che vieta il transito pedonale nella pista ciclabile di Fabiano, ha sorpreso poco dopo le 7, due rumeni quarantenni residenti nelle vicinanze che bivaccavano bevendo birra e fumando. Anche a loro carico gli Agenti hanno contestato verbale di euro 400,00 per inosservanza della disposizione del Sindaco emessa a seguito dell'emergenza Covid-19.