Covid-19, continua la discesa dei numeri in provincia e in Liguria

La Spezia - Nessun paziente positivo al Covid-19 deceduto nelle ultime 24 ore e numeri in leggero calo. Questo il succo del bollettino che contiene i dati relativi all'emergenza sanitaria legata al contagio da coronavirus.

In provincia della Spezia, infatti, i casi attualmente attivi sono 111 (uno meno di ieri), mentre i ricoveri sono 29 (uno meno di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva restano 3. Scende anche il numero delle persone in sorveglianza attiva, passate da 152 a 149 (3 meno di ieri). Stabile a quota 137 il numero dei decessi di pazienti positivi al tampone.



I positivi in Liguria scendono a 3.618 (100 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati calano sino a 242 (12 meno di ieri) e i ricoveri in Terapia intensiva sono 19.

Il totale dei test effettuati sale a 96.678 (2.206 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.180 (18 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 4.501 (147 più di ieri). I decessi di pazienti Covid-19 positivi, infine, salgono a 1.429 (6 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 415

SAVONA - 608

GENOVA - 2482

LA SPEZIA - 111

In fase di verifica - 2

TOTALE - 3.618



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 42 (4)

ASL 2 - 49 (3)

Ospedale San Martino - 34 (4)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 38 (0)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 33 (5)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 1 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 12 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 29 (3)



Sorveglianza attiva

ASL 1 - 100

ASL 2 - 322

ASL 3 - 416

ASL 4 - 179

ASL 5 - 149

Liguria - 1.166