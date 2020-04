Costa Mediterranea in porto, parte dell'equipaggio sarà trasferito

La Spezia - La Spezia è solo un'altra tappa della lunga navigazione di Costa Mediterranea, arrivata stamattina nel golfo e attraccata da qualche ora a Molo Garibaldi. L'unità della compagnia ligure arriva da Napoli, dove è rimasta per un paio di giorni dopo aver lasciato a metà marzo le isole Mauritius. Dei 780 uomini e donne dell'equipaggio, circa 120 sono sbarcati proprio in Campania dopo accurati controlli sanitari. Alla Spezia, alcune decine saranno invece traslocati sulla Costa Pacifica, in porto da due settimane a sua volta con solo parte dei marittimi a bordo. Mediterranea lascerà la città la prossima settimana. Costa Crociere ha confermato lo stop a tutti i suoi viaggi fino al 30 maggio