Corpo mummificato in un appartamento del centro

Scoperti questa mattina in Via Napoli i resti di un uomo in avanzato stato di decomposizione: potrebbe essere morto da settimane. Sul pavimento siringhe, stagnola e cucchiaini, era un ritrovo di tossicodipendenti.

La Spezia - Un macabro mistero, la cui soluzione è nelle mani della dottoressa Susanna Gamba. L'anatomopatologa, esperta di indagini scientifiche per contro della procura, è in arrivo in questi minuti in un appartamento del Quartiere Umbertino dove è stato ritrovato nelle scorse ore un cadavere in stato di mummificazione. I resti, con tutta probabilità di un uomo adulto, di un corpo deceduto quindi da parecchio tempo, settimane se non mesi, e che fino ad oggi nessuno aveva reclamato e di cui nessuno si era accorto nello stabile di Via Napoli luogo del ritrovamento.



Sul posto da questa mattina lavorano Polizia di stato, Squadra mobile, agenti delle volanti e della Polizia scientifica sotto gli occhi del dirigente Lorenzo Mulas. Impossibile un riconoscimento visivo del cadavere, che è in avanzato stato di decomposizione. Le cause della morte, così come il periodo in cui il soggetto ha perso la vita, sono tutte da ricostruire. Indizi però significativi sono arrivati dagli oggetti repertati all'interno dell'appartamento: siringhe, confezioni di cellophane, cucchiaini bruciacchiati e carta stagnola. L'appartamento era quindi sicuramente frequentato da assuntori di eroina. Una risposta certa alle domande arriverà solo però nei prossimi giorni. La magistrata Claudia Merlino è arrivata poco prima delle 10.30. Lungo Via Napoli rimane la finestra aperta dell'appartamento dove è stato trovato il cadavere.