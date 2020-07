Coronavirus, ventiquattro positivi in provincia. Nessun decesso

La Spezia - Rimangono 1.558 nel complessivo e 142 in provincia della Spezia i decessi Covid da inizio emergenza. E' quanto emerge dai dati dal bollettino regionale sul coronavirus. Sono 9984 casi positivi, compresi guariti e deceduti, due in più rispetto a ventiquattro ore fa. Raggiunge quota 972, con 7 casi in più, il numero dei casi positivi individuati da test di screening mentre scendono di 5 unità i casi sintomatici. Ad oggi i positivi in Liguria sono 1345, uno in più di ieri. A Savona sono 128, alla Spezia 24 uno in più di ieri, ad Imperia 92, a Genova 942 oltre ai 54 fuori regione/nazione mentre 105 sono in attesa di verifica. Per 237, due in più di ieri, c'è l'isolamento domiciliare, quattro in più di ieri. Negli ospedali liguri sono 44 i casi positivi rimasti, tre in terapia intensiva, uno in meno di ieri. In Asl5, e quindi negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo, sono rimasti 4 casi, comunque non in rianimazione mentre sono 84 le sorveglianze attive.