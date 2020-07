Coronavirus, più di diecimila casi in Liguria dall'inizio dell'emergenza

La Spezia - Diecimila e uno. Sono i casi positivi di coronavirus in Liguria dall'inizio dell'emergenza. Due casi in più, in tutta la regione rispetto alla giornata di ieri. Attualmente i casi positivi alla Spezia sono 25, dato rimasto invariato. E' quanto si apprende dal bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Liguria. Nel territorio spezzino e nel resto della regione non si registrano decessi. In provincia della Spezia il numero delle vittime resta fermo a 142.

Le persone ricoverate nei nosocomi Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana sono 4 a fronte dei 46 in tutta la regione. Per quanto riguarda le sorveglianze attive calano dalle 86 di ieri alle 85 di oggi. Sono 1.010 i casi di coronavirus trovati ai test di screening, otto in più rispetto a ieri, dal 1° giugno e 8991 i sintomatici nello stesso periodo, sei in meno rispetto all'ultima rilevazione. I guariti totali sono 7.153 e 1.558 purtroppo le vittime. Dei 1.276, dodici meno di ieri tutt'ora positivi. Infine sono 243 le persone in isolamento domiciliare.