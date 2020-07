Coronavirus, nessun decesso nelle ultime ore. Scendono le sorveglianze attive in provincia

La Spezia - Aumenta di una unità il totale delle schede dei decessi per Covid-19 in Liguria anche se nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime. Il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza e che contano dunque anche le persone decedute e i guariti con due tamponi negativi sale a 10031, sei in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 1220, nove in più di ieri, i positivi rintracciati dallo screening ai quali si aggiungono 161.991 tamponi eseguiti, 1.527 in più di ieri. I casi postitivi alla Spezia restano 26 e rimane invariato il numero dei decessi: 142 le vittime del coronavirus in provincia. Si trovano ricoverate in ospedale 4 persone, in tutta la regione sono 26. Le sorveglianze attive in provincia della Spezia sono 66, ieri erano 72, su un totale di 425 in tutta la Liguria.