Coronavirus, la provincia spezzina è la più colpita delle ultime ventiquattro ore

La Spezia - Sono 221 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Liguria in base all’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2140 tamponi molecolari effettuati: il tasso di positività è dunque anche oggi superiore al 10%, ma il bollettino riporta anche i 1221 tamponi rapidi. Dei nuovi casi positivi, 68 sono in provincia di Genova e di questi 47 in carico all’Asl 3 e 21 all’Asl4. La provincia più colpita risulta oggi quella spezzina con 71 nuovi casi. Sono 31 i nuovi casi a Savona e 44 a Imperia. Al momento in Liguria si registrano 6114 casi “attivi” di Covid, di cui 3227 in provincia di Genova.



Attualmente positivi per residenza = 6.114

Imperia = 508

Savona = 1.140

Genova = 3.227

La Spezia = 950

Fuori regione = 125

Altro o in fase di verifica = 164



Crescono gli ospedalizzati, 27 più di ieri, e 767 in totale nelle strutture liguri. Le terapie intensive tornano sopra quota 70 (71).



Ospedalizzati = 767 (71 TI)

Asl1 = 68 (6 TI)

Asl2 = 128 (11 TI)

San Martino = 206 (29 TI)

Evangelico = 1

Galliera = 94 (5 TI)

Asl3 Villa Scassi = 56 (3 TI)

Asl4 = 88 (8 TI)

Asl5 = 126 (9 TI)



Aumenta anche il numero delle persone curate a domicilio, in quarantena: sono in totale 5020, 58 più di ieri



Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 4.726

Asl1 = 893

Asl2 = 884

Asl3 = 1.789

Asl4 = 474

Asl5 = 686



Il bollettino di oggi riporta infine la morte di cinque pazienti: si tratta di persone decedute tra il primo e il 2 gennaio: nessuno di loro riguarda l'Asl5. Il totale dei guariti a oggi è di 52279, dato che somma tutti gli usciti dal Covid dall’inizio dell’emergenza pandemica. Quelli più di ieri sono 118.