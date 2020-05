Coronavirus, indicatori in calo. Cinque ricoverati in Terapia intensiva

La Spezia - Sono tutti in calo, oggi, i numeri relativi all'emergenza coronavirus nella provincia della Spezia. Scende infatti da 284 a 278 il numero dei casi attivi sul territorio (6 meno di ieri) così come quello delle persone ricoverate negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo, passate da 52 a 46 (6 meno di ieri). I pazienti in Terapia intensiva sono calati da 8 a 5 (3 meno di ieri) e dopo la salita vertiginosa alla quale si è assistito nell'ultimo bollettino oggi le sorveglianze attive sono crollate da 478 a 310 (168 meno di ieri). Inalterato il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali spezzini, fermo a 129.



A livello ligure i casi attivi sono 5.024 (37 meno di ieri). Scendono anche gli ospedalizzati, che oggi sono 563 (19 meno di ieri), mentre i ricoveri in Terapia intensiva sono 46 (11 meno di ieri).

Il totale dei test effettuati è salito a 63.531 (2.085 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare sono scese a 2.613 (53 meno di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.848 (35 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 2.434 (104 più di ieri).

Salgono a 1.263 le schede di decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza (11 più di ieri).



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 757

SAVONA - 869

GENOVA - 3.112

LA SPEZIA - 278

Altro/in fase di verifica - 8

TOTALE - 5.024



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 102 (7)

ASL 2 - 84 (6)

Ospedale Policlinico San Martino - 96 (16)

Ospedale Evangelico - 19 (0)

Ospedale Galliera - 91 (0)

Ospedale Gaslini - 4 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 81 (7)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 39 (5)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 46 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 125

ASL 2 - 461

ASL 3 - 427

ASL 4 - 319

ASL 5 - 310

Liguria - 1.642