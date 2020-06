Coronavirus, il bollettino odierno: i casi positivi in provincia scendono a 62

La Spezia - Prosegue il trend di discesa dei numeri relativi al coronavirus nella provincia spezzina. Il numero dei casi attualmente attivi scende da 65 a 62 (2 meno di ieri). Rimangono otto invece i ricoverati negli ospedali San Bartolomeo e Sant'Andrea. Si riduce anche il numero delle persone in sorveglianza attiva che passano da 58 a 54 (4 meno di ieri). Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, fermi a 140.



In Liguria il totale degli attualmente positivi è pari a 2086 (81 meno di ieri): di questi gli asintomatici sono 1980 (77 meno di ieri), mentre i sintomatici (febbre o tosse o dispnea) 106 (4 meno di ieri). I ricoverati sono 106 e di questi sono 3 i pazienti in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati è salito a 124.320 (+1.666) e il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è salito a 6269 (86 più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 143 persone (8 più di ieri), mentre i decessi di pazienti Covid-19 positivi è salito a 1.514 (2 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 227

SAVONA - 318

GENOVA - 1477

LA SPEZIA - 62

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 2086



Ospedalizzati (in Terapia intensiva)

ASL 1 - 17 (1)

ASL 2 - 34 (1)

Ospedale Policlinico San Martino - 10 (1)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 8 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 24 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 5 (0)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 8 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 85

ASL 2 - 106

ASL 3 - 173

ASL 4 - 49

ASL 5 - 54

Liguria - 467