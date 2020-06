Coronavirus, i casi attivi nello Spezzino salgono a 21, ma i ricoveri rimangono quattro

La Spezia - Nuovo caso di coronavirus in provincia. Ad attestarlo il bollettino serale diffuso da Alisa. I contagi in provincia passano a 21, uno in più rispetto a ieri. Attualmente sono ricoverate in ospedale 4 persone. Le persone in sorveglianza attiva alla Spezia e provincia sono 74, in tutta la regione 401.

Inoltre nella giornata di oggi non si registrano decessi in Liguria, quindi si ferma a 142 il numero delle vittime dello Spezzino. A livello regionale attualmente i casi positivi sono 1.358, cinque casi in meno rispetto alla giornata di ieri e delle 50 persone ricoverate in ospedale in tre si trovano in Terapia intensiva. I casi positivi di persone che risiedono fuori regione sono 55 quelli in fase di verifica 120.

In tutta la regione si registrano 6 isolamenti domiciliari più di ieri, per un totale di 227. Sono 12 in più le persone che risultano guarite rispetto alla giornata passata. Il totale regionale sale dunque a 7.058.