Coronavirus, gli spezzini fanno scorta di farina e cibo in scatola

La Spezia - Flussi intensi anche nei supermercati spezzini. Se nel resto d'Italia si è parlato di una vera e propria ressa in provincia si è notata una maggiore attenzione a qualche scaffale. L'effetto coronavirus, per il momento, almeno alla Spezia, si fa sentire più sui social che nelle strade.

Oggi pomeriggio nei principali supermercati della provincia si sono visti molti carrelli pieni, qualcuno con più prodotti disinfettanti sotto braccio.

Se gli spezzini mantengono la calma nella realtà del supermercato sono andati diretti sui prodotti a lunga scadenza: pasta, farina, scatolame, passate. In due grandi supermercati cittadini, a fine giornata, gli scaffali che ospitavano farina e legumi in scatola erano semivuoti se non addirittura vuoti.



Mentre le saracinesche si sono abbassate su supermercati grandi e piccoli, in Liguria entra in vigore l'ordinanza preventiva della Regione a seguito della quale sono sospese le lezioni in tutte le scuole di ordine e grado, le manifestazioni pubbliche (leggi qui).



Tra le raccomandazioni effettuate alla cittadinanza quella di lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie, non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani, coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce, non prendere antivirali o antibiotici, pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. L’ordinanza di questa sera è già stata comunicata ai 234 sindaci e ai prefetti ed è immediatamente efficace sul territorio.



Per qualsiasi informazione il numero di riferimento è sempre il 112.