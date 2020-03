Coronavirus, crescono i ricoverati nello Spezzino

La Spezia - Sono 2696 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 129 in più rispetto a ieri (a comunicarlo il presidente Toti, che in conferenza stampa ha 'corretto' i dati inferiroi comunicati un'ora prima nella nota Regione/Alisa ). Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1180 sono gli ospedalizzati, di cui 157 in terapia intensiva, sono al domicilio 878 persone (5 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 271 (+33). I guariti con due test consecutivi negativi sono 34, le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 331 (51 più di ieri).



Nello Spezzino i ricoverati salgono da 120 a 132 (con la costante di 15 terapie intensive), mentre le sorveglianze attive calano da 490 a 428. Come riporta il bollettino giornaliero della Protezione civile, ad oggi i casi di positività nello Spezzino ammontano a 213, 64 in più rispetto ai 149 di 24 ore fa.



I DATI



I 1152 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 - 185 (21 in terapia intensiva)

• Asl2 - 170 (23 in terapia intensiva)

• San Martino – 269 (43 in terapia intensiva)

• Evangelico – 67 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 144 (16 in terapia intensiva)

• Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 10

• Asl3 Villa Scassi – 136 (21 in terapia intensiva)

• Asl4 – 67 (10 in terapia intensiva)

• Asl5 - 132 (15 in terapia intensiva) (ieri 120 ricoverati e sempre 15 TI)



Le persone in sorveglianza attiva sono 2343, così suddivise:

• Asl 1 - 623

• Asl 2 - 676

• Asl 3 - 362

• Asl 4 - 254

• Asl 5 - 428 (in calo: ieri erano 490)



