Coronavirus, 792 nuovi casi in Liguria, sale il tasso dei positivi sui tamponi

La Spezia - Con 792 nuovi positivi derivati da 6187 la Liguria raggiunge oggi i 17.444 Covid positivi. La provincia meno colpita è sempre quella di Imperia, con 1735 casi, seguita da Savona, che di casi ne conta 1747, poi La Spezia, che ad oggi ne mette insieme 2363 mentre la città di Genova metropolitana è a quota 10501; a completare i numeri i 332 residenti fuori liguria e altr 766 che sono invece in attesa della verifica.



Anche oggi si muore negli ospedali della Liguria: 15 i decessi di persone trovate positive al coronavirus, con età fra i 77 e i 92 anni, ma ci sono anche un 48enne e un 66enne, deceduti a Villa Scassi e Galliera. Moderate buone notizie dagli ospedali della Liguria dove la pressione molla un po' la presa: 1438 letti sono Covid positivi ma rispetto a ieri se ne sono liberati 51. Le terapie intensive complessive sono 119, una in più rispetto a ventiquattro ore fa che riguarda proprio Asl5: fra Sant'Andrea e San Bartolomeo sono 153 gli ospedalizzati complessivi, tre in meno di ieri.



Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1 - 107

46 contatto di caso confermato

57 attività screening

4 sociosanitario



ASL 2 - 85

20 contatto caso confermato

62 attività screening

3 settore sociosanitario



ASL 3 - 470

137 contatto caso confermato

313 attività screening

20 settore sociosanitario



ASL 4 - 6

4contatto caso confermato

2 Attività screening



ASL 5 - 124

42 contatto caso confermato

82 attività screening



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 - 3057

Asl2 - 1791

Asl3 - 5647

Asl4 - 1096

Asl5 - 714

Liguria - 12.305