Coppia aggredita in strada dai parenti, usato anche dell'acido

La Spezia - Intervento delle volanti della Polizia la scorsa notte in Via Borachia per una lite in famiglia. Nel fare rientro, una coppia ha subito l’aggressione di alcuni famigliari che li attendevano per strada. A finire al pronto soccorso un cittadino marocchino 29enne e la sua compagna italiana, dimessi nella notte con prognosi rispettivamente di sette e cinque giorni rispettivamente. Nel corso dell'aggressione, le vittime sono state percosse e fatte oggetto del lancio di oggetti contundenti e di un liquido verosimilmente corrosivo, che la coppia è riuscita ad evitare.

Gli agenti intervenuti hanno rinvenuto e sequestrato una bottiglietta vuota consegnata al laboratorio per cui sono in corso i conseguenti accertamenti tecnico-scientifici. Indagini in atto a cura della locale squadra mobile che ha già identificato le tre autrici del fatto, famigliari delle vittime, una delle quali minori.