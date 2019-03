Contromano in una zona vietata. Multa per un pullman turistico

I fatti risalgono alle 15.30 di oggi pomeriggio. L'intervento della Municipale.

La Spezia - E' salito con un bus turistico da Via XX Settembre fino all'incrocio con Via XXVI Marzo, violando tutte le disposizioni in materia. Così un autista di un mezzo, proveniente dalla Romania, se l'è dovuta vedere con la Polizia municipale che gli ha contestato: zona vietata al transito, superato striscia continua, divieto di fermata, collocazione veicolo controsenso, circolazione contromano.

L'uomo non si è scomposto e ha pagato la multa, in contanti, senza batter ciglio. Il mezzo è stato subito allontanato.